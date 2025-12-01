Image: Amazon ワイヤレス充電、これだけで環境が整います。世は大ワイヤレス時代。スマホもイヤホンも猫も杓子もワイヤレス。まぁ、理由もわかります。便利ですから！でも、便利さはわかりつつも、まだ手を出せていない有線派も多いはず。そこでちょうどいいやつ、掘り出しておきました。おそらく、今回のブラックフライデーで最も手軽にワイヤレス充電環境を整えられるよセットです。