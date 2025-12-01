下越、佐渡では、１２月１日夜のはじめ頃にかけて、上・中越では、夜のはじめ頃にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれがあり注意が必要です。新潟地方気象台によりますと１日は、低気圧が急速に発達しながら日本海からオホーツク海に進み、低気圧からのびる寒冷前線が北陸地方を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むことに加え、北陸地方の上空約５５００メートルに