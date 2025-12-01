ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」と「ヴィクトリアステーション」は、11月28日（金）から、オリジナルデザインの「ビッグボーイ冬の福袋2026」の抽選予約販売を開始した。【写真】バッグとおそろいの総柄をデザイン！ 「ブランケット」など福袋の詳細■日常で役立つグッズがそろう今回発売される「ビッグボーイ冬の福袋2026」は、全国の「ビッグボーイ」と「ヴィクトリアステーション」で利用可能な4000円分の