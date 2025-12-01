大分トリニータは12月１日、四方田修平氏が2026シーズンより監督に就任することを発表した。「大分トリニータファミリーの皆さま初めまして。四方田修平です」新指揮官はクラブの公式サイトを通じ、「この度、大分トリニータの監督に就任することになりました」と報告。次のように意気込みを伝える。 「初の九州、大分という新天地で指揮を執れる事を光栄に思います。シーズンを通して、応援してくださる方が楽しんでいた