男性5人組「WILDBLUE」のリーダーで俳優の山下幸輝（24）が1日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。ドラマデビュー作を振り返った。22年10月期TBS系火曜ドラマ「君の花になる」で、芝居初挑戦ながら連続ドラマ初レギュラー出演を果たした山下。作品内のアイドルグループ・8LOOMとして世間の注目を集めた。MCの「パンサー」向井慧から「悔しいみたいな思いした瞬間ありますか？」と質問され