俳優の吉沢悠（47）が11月30日に自身のインスタグラムを更新。東京競馬場での自撮りショット投稿した。自身のインスタグラムで「今日は『ジャパンカップ』」と題して投稿。「TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』 @royalfamily_tbs の初回放送前は競馬に興味がなかった、という方から『競馬場に行ってみたくなった』『馬券を買ってみようと思います』『馬が可愛い』という声を聞くことがあります。ありがとうございます。