トランプ米政権がインドに対する関税率を５０％に引き上げて３か月が過ぎた。米政権は関税引き下げの条件として、ウクライナ侵略を続けるロシアからの原油購入の停止を求めている。インドは国内経済が好調なため譲歩しない構えで、１２月上旬にはプーチン露大統領の訪印も予定されており、米印交渉の膠着（こうちゃく）状態が続く可能性がある。（バンコク井戸田崇志）薄い危機感米政権は今年４月、「相互関税」の一律分とし