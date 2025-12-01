米国のトランプ大統領（左）とベネズエラのマドゥロ大統領/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領は1日までに、ベネズエラのマドゥロ大統領と電話協議を行ったと記者団に明らかにした。協議の詳細については言及しなかった。トランプ氏は大統領専用機「エアフォースワン」で取材に応じた。トランプ氏は「コメントは控える。答えはイエスだ」と述べ、「良かったとも悪かったとも言えない。ただの電話会談だった」と話した。トラ