九州若手劇団アワード！2025 受賞団体・フォルクテイル（長崎県諫早市） 九州若手劇団アワード！2025は長崎県諫早市の劇団『フォルクテイル』が受賞 九州の若手劇団を応援する「九州若手劇団アワード！」の2025年度（第6回）アワード受賞団体が決定した。今年度選出されたのは、長崎県諫早市を拠点に活動する劇団「フォルクテイル」。 「九州若手劇団アワード！」は、2019年から始まった【九州で