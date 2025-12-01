【モデルプレス＝2025/12/01】モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が11月30日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つドレス姿を披露した。【写真】キムタク次女「全身バランス神」驚異のスタイル映えるドレス姿◆Koki,、黒ドレス＆ゴールドワンピで美脚披露11月28日発売の雑誌「ELLE Japon（エル・ジャポン）」（ハースト婦人画報社）1月号の表紙を飾るKoki,は「Thank you so much for having me ＠ellejapan