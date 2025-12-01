ドル円一時１５５円５０銭割れ＝東京為替 植田日銀総裁の名古屋金融懇談会での挨拶は、従来姿勢を大きく逸脱するものではないが、利上げについて、緩和的な金融環境の中での調整と表現、見通し実現の確度が少しずつ高まっているとの発言もあり、利上げへの期待につながる形で円買いとなった。 USDJPY155.61