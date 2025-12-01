東京時間10:17現在 ＮＹ原油先物JAN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝59.24（+0.69+1.18%） OPECプラスが３０日の会合で生産量据え置きを承認したことを受けて、NY原油先物は上昇して始まっている。