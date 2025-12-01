東京時間10:17現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝21511.00（+63.00+0.29%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4261.00（+6.10+0.14%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先はNY市場の続伸に続いてプラス圏で推移、東京金もNY金先の上昇を支えにプラス圏も、円安一服である程度相殺