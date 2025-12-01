インフルエンザの流行が拡大し、11月末で39の都道府県が「警報レベル」に達しました。感染拡大の要因の1つが、新たな変異株「サブクレードK」とみられています。その特徴は？どんな感染対策をすればいいのか？ポイントを解説します。【真相報道バンキシャ！】■全国の感染状況「警報レベル」の流行桝 太一キャスター「流行が拡大しているインフルエンザについて、気になる3点を見ていきます」後呂有紗キャスター「まず１つめは、イ