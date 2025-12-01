セルティックのFW前田大然が11月30日、スコットランド・プレミアリーグ第14節のハイバーニアン戦で今季4点目を決めた。0-0で迎えた前半27分、相手GKのパスを受けようとした相手DFが足を滑らせたところをMF旗手怜央が見逃さずインターセプト。ゴール前に位置する前田へラストパスを送ると、前田は冷静にゴールに流し込んで先制点となった。旗手は公式戦2試合連続のアシストでリーグ戦では今季2アシスト目となった。前田はリー