アニコムホールディングスは４日続伸している。米投資ファンドのダルトン・インベストメンツが前週末１１月２８日の取引終了後に関東財務局へ提出した変更報告書で、株式保有比率が従来の８．４１％から９．５３％に上昇しており、思惑視した買いが入っている。報告義務発生日は１１月２０日。保有目的は「発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営、事業、財務状況及び戦略に関して、建設的な