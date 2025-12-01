ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎはストップ安ウリ気配。前週末１１月２８日取引終了後、第三者割当による行使価額修正条項付き第１回新株予約権を発行すると発表した。発行数は１４万５００個（潜在株数１４０５万株）で、希薄化率は議決権ベース（９月末時点）で最大２４．９９％。調達資金約５７億円（手取り概算額）はＡＩインフラ事業への投資資金のほか、ビットコイン・トレジャリー戦略に基づく保有資金や運転資金