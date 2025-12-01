１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円８１銭前後と前週末の午後５時時点に比べ５０銭程度のドル安・円高となっている。 １１月２８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円１８銭前後と前日に比べ１０銭強のドル安・円高で取引を終えた。根強い米利下げ観測を背景に一時１５５円９９銭まで軟化した。 この日の東京市場のドル円相場も軟調な展開