クラシルが続伸している。１１月２８日の取引終了後、新設子会社のＡＴＦが、アニメーションやバーチャルタレントの企画・制作などを手掛けるＮＲＯプロダクション（東京都府中市）から、２６年１月１日付でＶチューバー事業を事業譲受することになったと発表しており、好材料視されている。 今回の事業譲受は、エンターテインメント領域の強化を目的としており、クラシルのライブ配信事業で