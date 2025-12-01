「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１０時現在で、ウィルソン・ラーニングワールドワイドが「買い予想数上昇」で１位となっている。 １日の東京市場で、ウィルソンＷはストップ高。同社は１１月２８日取引終了後、アリゾナ州立大学サンダーバード・グローバル経営大学院を含むアリゾナ州立大学（ＡＳＵ）と、共同プログラム開発及び産学連携の強化に向