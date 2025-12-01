お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが１日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。日本人アーティスト公演が続々中止していることについて語った。番組では「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」の主題歌で知られる歌手の大槻マキが２８日に上海で開催された「バンダイナムコフェスティバル２０２５」で歌唱中、突然演奏が中断されたことをはじめ、浜崎あゆみが上海公演を中止するなど、日