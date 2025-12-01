週明け1日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台後半で取引された。午前10時現在は前週末比51銭円高ドル安の1ドル＝155円79〜80銭。ユーロは19銭円高ユーロ安の1ユーロ＝180円76〜79銭。米連邦準備制度理事会（FRB）による早期の追加利下げに対する思惑から、日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りの動きが出た。市場では「日銀が12月に利上げするかどうかも注目だ」（外為ブローカー）との声があった。