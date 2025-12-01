【Suicaのペンギン福袋 2026】 12月1日12時 予約開始 価格：12,980円 JRE MALLにて「Suicaのペンギン福袋 2026」の予約受付が本日12月日12時に開始される。2026年1月中旬より下旬頃の発送を予定し、価格は12,980円。 本商品はJR東日本の「Suica」のキャラクターとして描かれているペンギンのグッズ6点が入った福袋。同梱される商品の詳細については明かされていないもの