マルコメは11月28日、長野市内のホテルで「三代目 青木佐太郎 お別れの会」を開催した。数百人が出席し、10月28日に老衰のため享年102歳で死去した青木マルコメ会長を偲んだ。お別れの言葉は、全国味噌工業協同組合連合会(全味)の満田盛護会長と長野県味噌工業協同組合連合会の青木幸彦理事長が述べ、高市早苗総理をはじめ、多くの人から届いた弔電が紹介された。喪主あいさつは青木時男マルコメ社長が述べた。献花が行われた後、