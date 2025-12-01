ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ほどよいボリュームで底冷え感をしっかりと防いでくれる、ディズニーデザイン「マイクロファイバーのキルトラグ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーのキルトラグ」くまのプーさん © Disney.