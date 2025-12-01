加熱式たばこIQOSを展開するフィリップ モリス ジャパン（PMJ）は、「IQOS イルマ i」および「IQOS イルマ」専用たばこスティック「SENTIA（センティア）」からフレーバー系メンソール新製品「センティア アイシー レッド」を発表。12月1日（月）より順次発売する。名称にある「アイシー」は強冷メンソール感を、「レッド」は赤い果実のアロマを表している。「赤い果実の強冷メンソール」と打ち出している通り、強冷メンソールの爽