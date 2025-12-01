¹á¹Á¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ»´»ö¤Ç²Ð¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÃÝÀ½Â­¾ì¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ÔÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¹á¹ÁÅö¶É¤¬°ÂÁ´´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÛ²ò¤ÇÃÝ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£30Æü¤Î¹á¹Á¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¡ÊSCMP¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö¶É¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊä½¤¹©»ö¤ÇÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤»ñºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Èï³²¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¥È¥Ã¥×¤ÎÍû²ÈÄ¶¡Ê ¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¡¼¡Ë¹ÔÀ¯Ä¹´±