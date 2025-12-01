YOASOBIが、2026年から2027年にかけてアジア10都市で実施する過去最大規模のライブツアー『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』を開催することを発表した。これは、日本人アーティストとしては史上初となる“アジア10大ドーム＆スタジアムツアー”の快挙となる。【写真】日本人初！ツアー『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME ＆ STADIUM TOUR 2026-2027』告知画像同ツアーは、日本国内5都市（大阪・名古屋・福