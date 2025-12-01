記事のポイントファッション企業がアプリ開発を強化し顧客データの主導権を取り戻そうとしている。ECアプリのインストールは減る一方、利用時間と定着率が上がり投資価値が高まっている。ベニやワンオフなどがビジュアル検索やソーシャル機能で差別化し利用継続を促している。ファッションブランドのカルトガイア（Cult Gaia）とアリツィア（Aritzia）は、ここ1カ月でショッピングアプリをリリースした。ラルフローレン（Ralph Lau