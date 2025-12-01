アイドルグループ・乃木坂46の6期生による単独公演『新参者 二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za』が11月30日、千秋楽を迎えた。坂道シリーズの各グループの新人たちが約1ヶ月にわたり白熱のステージを繰り広げてきた同公演。2023年以来の二度目の開催となった今回は、乃木坂46 6期生、日向坂46 五期生、櫻坂46 四期生が各10公演実施し、加入1年に満たない成長過程の“新参者”たちが、今できることをそれぞれの形で示した。【ラ