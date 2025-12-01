１日午前１時１０分頃、北海道室蘭市仲町の日本製鉄北日本製鉄所室蘭地区で爆発が起き、近隣住民から「家が揺れるような感じだった。構内で火災が起きているようだ」と１１９番があった。市消防本部によると、高炉に高温の熱風を吹き込む「熱風炉」で爆発、出火し、約７時間後に鎮圧状態になった。けが人はなかった。同製鉄所は構内に一基ある高炉を停止。有害物質の流出の恐れはないという。道警室蘭署などが出火原因を調べ