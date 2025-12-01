ÇÐÍ¥¤Îºä¸ýÎÃÂÀÏº¤¬£±£±·î£³£°Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦¥°¥Ë¥ãÉÙ¤³¤È¡¢Ãæ»³ÉÙ»°Ïº¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢±é¤¸½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¿È¤ÎÌÓ¤¬¤è¤À¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤¬Ä®¤òÎý¤êÊâ¤¯Á¾²æº×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢Ê¿²ì¸»ÆâÉ÷¤ÎÌò¼Ô³¨¤òÇä¤ê½Ð¤¹¡£Ìò¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤òÂç¤­¤¯Âª¤¨¤¿³¨¤Ç¡¢ÂçÀª¤Î³¨»Õ¤¿¤Á¤Îµ»