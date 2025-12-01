ゴディバジャパンは2026年1月9日、任天堂の人気ゲーム『どうぶつの森』とコラボしたチョコレートを発売する。全国のゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップ、バレンタイン催事場で取り扱う。販売期間は2026年2月15日まで(予定)。ゴディバでは例年、バレンタインに向け『どうぶつの森』とのコラボ商品を展開してきた。2026年は“ティーパーティ”をテーマに、紅茶フレーバーのチョコレートなどが登場。限