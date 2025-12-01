◆ホテルニューオータニ幕張のサンドウィッチ＆スイーツビュッフェ。12月からは、いちご・チョコ・チーズを堪能するメニューが登場ホテルニューオータニ幕張のティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて、いちご・チョコ・チーズを堪能する「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ〜ウィンタースイーツコレクション〜《第二弾》」を開催。期間は、2025年12月1日（月）から2026年1月4日（日）まで。スーパースイーツなどの甘美なスイーツ