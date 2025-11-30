とちぎテレビ プロ野球の楽天イーグルスは３０日、佐野日大高校出身の弓削隼人投手・３１歳が今季限りで現役を引退し、球団のスカウトに就任すると発表しました。 弓削投手は日本大学からＳＵＢＡＲＵに進み、２０１９年にドラフト４位で入団。通算８２試合で９勝７敗です。