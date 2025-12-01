占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2025年12月の運勢を占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）【今月のカード：星（The Star）／正位置】「星」の正位置は、やりたいことやアイデアがあふれる時期を表します。今月は、興味や好きなことが増え、豊かな発想が湧いてくる1カ月になりそう。ただし、考えごとに時間を取り過ぎず、大事なことには優先順位をつけて片付けていきまし