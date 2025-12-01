占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2025年12月の運勢を占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）【今月のカード：月（The Moon）／正位置】「月」の正位置は、物事が表面化することを暗示します。今月は、思いがけない場所であなたの味方が現れる兆しがあります。ただし、先入観で怪しむのはNG。話してみるといい人の場合もあるので、勇気を出して関わってみて。【今