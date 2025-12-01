占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2025年12月の運勢を占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）【今月のカード：女教皇（The High Priestess）／正位置】「女教皇」の正位置は、公平で冷静な判断を示します。今月は、あなたが誰かを評価したり、頑張りを認めたりすることで運気が上がる時期に。上から目線にならないように、角が立たない言い方を意識すると吉。【今月のラ