◆小田急ホテルセンチュリーサザンタワーのストロベリーアフタヌーンティー。いちごのフォルムが愛らしい「苺のマカロン」など※写真は2名分小田急ホテルセンチュリーサザンタワーの「ラウンジ サウスコート」にて、冬から春にかけて旬を迎えるいちごがティースタンドを華やかに彩る「ストロベリーアフタヌーンティー」を開催。ショートケーキやタルト、マカロンなどかわいらしいいちごスイーツのほか、セイボリーや焼き菓子なども