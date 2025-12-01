占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2025年12月の運勢を占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】「審判」の逆位置は、決断にはまだ少し早いことを示しています。今月は、すぐに白黒をつけなくても物事がうまく進む時期。ただし、後回しにし過ぎると決断が遅れるので注意が必要です。【今月のラッキーカラー：レッド】赤色は行