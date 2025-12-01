占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2025年12月の運勢を占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）【今月のカード：隠者（The Hermit）／正位置】「隠者」の正位置は、内省と自己発見を促します。今月は、ゆっくり過ごす時間の中で、自分の新しい強みや特技を見つけられそう。ただし、忙しさに流されて休息をおろそかにしないよう注意。しっかり休みを取ることが大切です。