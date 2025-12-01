占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2025年12月の運勢を占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／正位置】「運命の輪」の正位置は、環境に恵まれることを示します。今月は、あなたの力を発揮できる環境に恵まれる1カ月。ただし、新しい挑戦で少し不安を感じることもあるかもしれません。そんな時は直感を信じて大丈夫