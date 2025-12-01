9月に引退した元セクシー女優の佐山愛（36）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。8月に出演したABEMA「恋のハイエナ4」での婚活面談中に発した「5000万」発言余波を明かした。佐山は番組内で婚活アドバイザーを前に「子どもをつくるのを大前提で考えると（年収は）5000万円ぐらいはないと厳しいなって」と語った。アドバイザーからは「美人な35歳より、普通の20代がいい。なのでライバルの女性を意識しなきゃいけなくて」と助言