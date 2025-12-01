和田竜さん一色五郎。よほどの歴史通でなければなじみのない猛将の、豪胆で繊細な人間像を和田竜（りょう）が鮮烈によみがえらせた。新作「最後の一色」（上下巻、小学館）は、丹後の守護大名、一色五郎と、彼をライバル視する長岡（細川）忠興との、家名の存亡をかけたぶつかり合いを描く。本屋大賞を受賞した「村上海賊の娘」（２０１３年刊）から１２年ぶりの新刊となる。デビュー作「のぼうの城」（０７年）、「忍びの国」