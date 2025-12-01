芥川賞作家、安堂ホセさんの小説「迷彩色の男」のフランス語版（レオノール・シイナさん訳）が欧州の国際ゲイ小説賞（外国小説部門）を受賞した。性的マイノリティーの物語や視点などを表現する作品が対象。パリの出版社などが２０１３年に創設、２４年からはベルギーの非営利団体が運営している。「迷彩色の男」は２２年にデビューした安堂さんの２作目で、２３年に河出書房新社から単行本が刊行された。男性同士が出会う地下の