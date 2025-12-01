自分を振った元カレに、別れた当時とほとんど変わらない姿でアプローチしても、スルーされるのがオチというもの。本気でヨリを戻したいなら、元カレが目を見張るほど素敵に生まれ変わって、「復縁」を意識させるといいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「元カレに『ヨリを戻したい！』と思わせるイメチェン作戦」をご紹介します。【１】毎日を生き生きと過ごし、あえて独り身の充実