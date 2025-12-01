韓国プロ野球（ＫＢＯ）のキウムからポスティングシステムを利用してＭＬＢ挑戦を目指している宋成文（ソン・ソンムン）内野手（２９）について３０日（日本時間１２月１日）、米専門メディア「ドジャース・ネーション」が特集記事を掲載した。これまでにドジャースが宋成文の獲得に興味を示していると韓国メディア「朝鮮日報」が伝えているが、宋成文について「ドジャース・ネーション」は「（正三塁手の）マンシーが３０代半