ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が30日、沖縄県那覇市でファンと交流を図る“プレミアム食事会”を開催した。山川と一緒に沖縄名物のコース料理を食べながらお酒を楽しめるイベントで、参加費は2万円。参加者全員が当選する抽選会の景品には実使用のユニホームやバットが用意され、写真撮影にも応じた。30人の予約枠は即完売で、沖縄県民はもちろん、東京都や兵庫県など全国からファンが集結。美味しい食事と楽しい空間に