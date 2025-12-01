終活コーディネーターの吉原友美さんが終活について語ります 終活コーディネーターの吉原友美さんが終活について語る連載「未来へつなぐ人生のしまいかた」。年の瀬が近づくと、なんとなく部屋の隅々が気になり始めませんか。押し入れの奥、引き出しの中、クローゼットに詰め込まれた服――。「また来年でいいか」と先送りにしてきたものが、心の隅にずっと引っかかって