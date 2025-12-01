【ワシントン＝淵上隆悠】米ホワイトハウスは、トランプ政権に批判的な報道を「左翼の狂気」などと非難し、報道機関や記者の名前を掲載する専用ページを公式サイトに設けた。専用ページ「問題のあるメディア」が開設されたのは１１月２８日。トランプ政権による不法移民の摘発や関税政策の問題点などを伝える記事を「虚偽」「偏向」などと分類し、リスト化している。政権に厳しい姿勢で知られるＣＮＮやワシントン・ポストを「